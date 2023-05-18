نظّم قطاع الرقابة البيئية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والمعهد العالي للاتصالات والملاحة برنامجا تدريبيا بعنوان«التفتيش الجمركي» لعدد 6 دورات تدريبية لعدد 447 مفتش جمركي أمن وسلامة.



وخلال البرنامج التدريبي، تم استعراض الجهود التي يقوم بها قسم الأوزون لرفع الوعي البيئي بقضية استنفاد طبقة الأوزون والالتزامات الوطنية ببروتوكول مونتريال وآليات العمل ومتطلبات الرقابة والابلاغ، كما تم شرح لكيفية التعرف على المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال والمنتجات المحتوية عليها، وكذلك تصنيف وسائط التبريد وفقا للنظام الجمركي المنسق (HS) التابع لمنظمة الجمارك العالمية، وقد تضمن البرنامج التدريب العملي على استخدام أجهزة كشف وسائط التبريد وكيفية التعامل الآمن مع المواد الخاضعة للرقابة وكيفية التمييز بين الاسطوانات الحاوية للمواد وأنواع اجهزة ومعدات التبريد وتكييف الهواء والمنتجات الاخرى التي تعتمد على استخدام المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال.



وتم الإشادة بالجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية للعاملين بالجهات الرقابية المعنية وعلى أهمية عقد هذه الدورات والتي تعد فرصة مناسبة للعمل المشترك بين البيئة والجهات المعنية بأحكام الرقابة لضبط الأسواق المحلية وضمان الالتزامات الوطنية.