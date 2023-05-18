الالتزام بالمشاريع المرخصة خارجياً ومحلياً وجمع التبرعات بالوسائل المعتمدة.. استقطاع بنكي و«كي - نت»

التقيد بالأطر المسموح بها للإعلان عن جمع التبرعات وتزويد «الشؤون» بالتقرير النهائي للمشروع بعد شهر من الفترة المحددة





بشرى شعبان



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون سالم الرشيدي ان 52 جمعية خيرية حصلت على الموافقة لجمع التبرعات في مشروع الأضاحي للعام الحالي.



وشــدد الرشيدي في تصريح لـ «الأنباء» علـى ضرورة التزام الجمعيات المرخص لها بالمشاركة في مشاريع الأضاحي (الخارجية/ الموسمية والمحلية) ولصالح الجهات المحددة بالمشاريع، والالتزام بالفترة الزمنية المحددة في كتاب الموافقة والإعلان عن جمع التبرعات.



ودعا الرشيدي الجمعيات الحاصلة على الموافقة إلى التقيد بالشروط للإعلان مباشرة عن المشروع المرخص دون الحاجة لتزويد الوزارة بصورة عنه، شرط تدوين رقم الموافقة على الترخيص المدون على كتاب ترخيص المشروع. بالإضافة إلى تدوين تاريخ بداية ونهاية المدة المحددة في الترخيص، وإدراج عبارة (يمنع الجمع النقدي). وتسجيل رقم الحساب البنكي المرتبط بالموقع الإلكتروني للجمعية.



إلى جانب ذكر اسم المشروع والدول التي سينفذ فيها المشروع كما جاء في الطلب الرسمي المقدم. إضافة إلى حظر كتابة أي عبارة تحمل مضمون طائفي او سياسي.



وأوضح ان الجمعية ستكون مسؤولة قانونيا في حال نشر صور الأطفال أو الأشخاص دون موافقة ذويهم.



ودعــا إلــى الالتــزام بالضوابط التي يتضمنها التعميم رقـم 64 للتعاون مع المشاهيـر ورجال الدين للدعوة لجمع التبرعات.



على أن تنتهي فترة نشر الإعلان بانتهاء فترة السماح الممنوحة للمشروع.



وعدم نشر إعلانات وروابط دفع باسم شخص أو حالة بعينها.



وبالنسبة لجمع التبرعات والتحويلات المالية قال الرشيــدي انـــه يحظــر جمع التبرعات النقدية والعينية، والالتزام بجمع التبرعات داخل مقر الجمعية فقط عن طريق الوسائل المعتمدة من قبل الوزارة (الاستقطاعات البنكية - أون لاين - كـي نت). والالتزام بجمع التبرعات للحسابات المصرفية المعتمدة من قبل الوزارة، داعيا الجمعيات إلى تزويد الوزارة بالعقود المبرمة بين الجمعية وكل جهة تنفيذ خارجية مع طلب التحويل المالي.



والحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل البدء في تنفيذ أي تحويل مالي وشريطة ان يكون آخر تحويل مالي لصالح المشاريع السنوية المرخصة خلال شهر من تاريخ نهاية الموافقة.



وأن يكون آخـــر تحويل مالــي لصالح المشاريــع الموسمية المرخصة خلال أسبوعين من تاريخ نهاية الموافقة.



مع إلزام الجهات الخارجية المنفذة المراد التعاون معها في تنفيذ المشروع بتزويد سفارة الكويت بذات الدولة المنفذ فيها المشروع بتقرير تحديث بيانات كل 3 شهور تضمن المشاريع التي تم تنفيذها بتمويل كويتي.



ودعا الرشيدي الجمعيات إلى الالتزام بوضع شعار الكويت بالدولة الذي ينفذ فيها المشروع.



كما دعا الجمعيات في حال رغبت بإيفاد ممثلين عنها لمتابعة المشروع خارج البلاد، إلى إخطار وزارة الخارجية قبل مغادرة البلاد بوقت كافي عن طريق المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني التابعة لوزارة الخارجية، كما شدد الرشيدي انه على الجمعيات المرخص لهم جمع التبرعات تزويد الوزارة بتقرير مالــي وإداري مفصل خلال شهر من تاريخ نهاية الموافقة الممنوحة، يوضح بهما (ما) تم إنجازه بالتفصيل ومدعم المستندات، وكشف حساب من البنك من بداية المشروع لنهايته بالإضافة إلى ميزانية مراجعة لفترة المشروع. وإدراج المشروع المذكور في التقرير الإداري والمالي السنوي للجمعية.