أشاد سفير السودان لدى الكويت عوض بله بالدور الانساني المهم الذي تؤديه الكويت من خلال دعمها المستمر للشعب السوداني في ظل الظروف الحالية التي تشهدها السودان حاليا.



ونوه السفير في تصريح لـ«كونا» خلال زيارته مقر جمعية الهلال الاحمر بسرعة استجابة الكويت في تسيير جسر جوي إغاثي الى السودان لمواجهة الوضع الانساني هناك ما يؤكد على عمق العلاقات الاخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين.



وعبر عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الرشيدة وكافة الجهات والمؤسسات الكويتية التي تكللت مساعيهم أن تكون الكويت من أوائل الدول التي استجابت للوضع الإنساني في البلاد. وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية كأول الواصلين لتقديم الاغاثة الانسانية وتوصيلها للشعب السوداني مشيرا الى أن تقديم يد العون والمساعدة من قبل الهلال الاحمر الكويتي يأتي ترجمة واستجابة لأولوياتها والتزاماتها تجاه بلاده. وأوضح أنه بحث مع مدير عام الجمعية عبدالرحمن العون سبل وآليات دعم المتضررين في السودان من خلال التنسيق مع الهلال الاحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية. من جانبه، قال العون في تصريح مماثل لـ«كونا» إن الجمعية تتواصل وتنسق مع نظيراتها في السودان بغية توفير المساعدات الاغاثية والمستلزمات الصحية.



وأكد أن ما تقدمه الكويت للأشقاء في السودان ما هو إلا واجب تحتمه الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين مشيرا إلى أن الكويت مستمرة بتوجيهات من القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في تقديم الدعم الانساني لكافة الدول والمجتمعات المحتاجة.