عبدالكريم العبدالله



عقدت الجمعية الطبية جمعيتها العمومية العادية بمقر الجمعية الطبية، وذلك لمناقشة واعتماد التقرير الختامي (المالي والإداري) لسنة 2021 و2022، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وأعضاء الجمعية العمومية ومسؤولي بيكر تلي الكويت للتدقيق المحاسبي.



وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية د.إبراهيم الطوالة في تصريح له أن ميزانية الجمعية الطبية حققت أعلى فائض في تاريخ الجمعية الطبية خلال عام واحد بقيمة 315 ألف دينار.



وأوضح الطوالة ان مجلس إدارة الجمعية أجرى عدة تغييرات في الهيكل الإداري للجمعية الطبية بهدف تخفيض مصاريف الأجور، حيث تم تخفيضها بواقع 25%، مع وجود خطة مستقبلة لتصل النسبة لـ 50% بالتزامن مع خطة التحول الإلكتروني لخدمات الجمعية الطبية.



وأضاف ان مجلس إدارة الجمعية الطبية حقق عددا من الإنجازات والمكتسبات للأطباء على رأسها تثبيت بدل الخفارة للأطباء وتطبيق المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الطب، كما قدمت العديد من الخدمات والفعاليات الاجتماعية للأطباء،



وأشاد الطوالة بجهود الروابط التخصصية خلال عام 2022 حققت الروابط خلالها طفرة هائلة في أنشطتها العلمية والاجتماعية، بعد مرور عامين من الركود بسبب الوباء، حيث بلغ عدد المؤتمرات أكثر من 17 مؤتمرا، و38 ورشة عمل، وإقامة 32 حملة توعوية وشملت النشاطات أيضا 33 ندوة علمية و13 مشاركة للروابط الطبية في مؤتمرات خليجية وعالمية، بالإضافة إلى توقيع عدد 4 اتفاقيات تعاون دولية وإقامة أكثر من 64 دورة تدريبية للأطباء علاوة عن تنظيم 47 محاضرة أونلاين.



واختتم تصريحه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم المستمر خلال الفترة الماضية، مشيدا بجهود عاصم الفيلكاوي مراقب الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون عائشة البعيجان من إدارة الجمعيات الأهلية على تعاونها مع الجمعية الطبية لتسهيل إجراءات إتمام الجمعية العمومية.