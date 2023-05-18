رد الممثل الأميركي جوني ديب في مهرجان كان السينمائي على منتقديه، مؤكدا أن ما كتب في حقه كان في جزء كبير منه «ضربا مريعا من الخيال».



وأكد خلال مؤتمر صحافي خصص لفيلم «جان دو باري» للمخرجة مايوين والذي يجسد فيه شخصية الملك لويس الخامس عشر، أن «ثمة أناسا يريدون تصديق ما يحلو لهم، لكن الحقيقة لا تتبدل خلال السنوات الخمس أو الست الفائتة أكثر ما قرأتموه كان ضربا مريعا من الخيال».



وبعد إقصائه عن تصوير أفلام جديدة من جانب شركات الإنتاج الهوليوودية إثر المحاكمة التي تواجه خلالها مع طليقته أمبير هيرد على خلفية اتهامات بالعنف الأسري، عاد جوني ديب (59 عاما) إلى عالم السينما من بابه العريض مع مروره على السجادة الحمراء برفقة فريق العمل الذي افتتحت به فعاليات المهرجان السينمائي بنسخته السادسة والسبعين.