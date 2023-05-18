

منصور السلطان



تطبيقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالتكليف الشيخ طلال الخالد بالقضاء على آفة المخدرات وخلو السجن المركزي من الممنوعات، داهم رجال فريق التفتيش في المؤسسات الإصلاحية بعض العنابر في السجن المركزي والسجن العمومي بحثا عن ممنوعات، حيث تمكنوا من ضبط كمية من المواد المخدرة وهواتف نقالة واسلاك شحن وأدوات حادة مع بعض النزلاء.



وفي التفاصيل، فإن رجال امن السجون وردت لهم معلومات تفيد بأن بعض السجناء لديهم ممنوعات ويقومون باخفائها بطريقة ذكية في الزنزانات، وعليه تم رصد السجناء وجمع معلومات عنهم وتحديد أماكن إخفاء الممنوعات، وإبلاغ القيادات في قطاع المؤسسات الإصلاحية والأمن الخاص، حيث تم تجهيز قوة من فريق التفتيش التابع للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتحديد ساعة الصفر لمداهمة العنابر والتي بدأت فجرا حيث تم العثور على مواد مخدرة (شبو ـ حشيش ـ كيميكال ـ أدوات تعاط) كما تم ضبط أوراق مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة واسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين وهواتف نقالة وأسلاك شاحن للهواتف بالإضافة الى «واي فاي». رجال فريق التفتيش وخلال المداهمة والعثور على الممنوعات تمكنوا من ضبط عدد من السجناء بحوزتهم المواد المخدرة والهواتف النقالة والاسلحة البيضاء حيث تم اخضاعهم للتحقيق وتسجيل قضايا ضدهم واحالتهم الى الجهات المختصة.