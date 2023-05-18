حقق فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR فوزا مزدوجا استثنائيا في سباق «سبا فرانكورشان 6 ساعات» في بلجيكا بعد جولة ثالثة حماسية شهدتها بطولة العالم للتحمل 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، إذ أحرز مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز المركز الأول على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» عالية الأداء التي تحمل الرقم 7، ليحققوا 3 انتصارات مميزة لفريق «تويوتا جازو للسباقات» في السباقات الثلاثة الافتتاحية لموسم 2023، وذلك بعد تحقيق الفوز في كل من «سبرينغ» و«برتماو».



وعلى الرغم من انطلاقهم من الصف الخلفي، تمكن سائقو مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» عالية الأداء التي تحمل الرقم 8، وهم سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا، من إحراز المركز الثاني متخطين بذلك كل التحديات، ليتصدروا بطولة العالم عن فئة السائقين، متقدمين بـ 5 نقاط على فريق مركبة تويوتا التي تحمل الرقم 7. ويعد فوز فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR بسباق «سبا فرانكورشان 6 ساعات» في هذا الموسم السابع له على التوالي، ليتقدم بفارق 30 نقطة في بطولة العالم، ويتطلع إلى المشاركة في النسخة رقم 100 من سباق «لومان 24 ساعة».



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كي فوجيتا: «تهانينا لكلا الفريقين على تألقهما وتحقيقهما هذا الفوز الجديد في بلجيكا، إذ تواصل مركبات تويوتا GR010 الكهربائية الهايبرد عالية الأداء تخطي جميع التوقعات، وذلك من خلال أدائها المميز حتى في أكثر حلبات السباق صعوبة. وتتيح لنا مشاركتنا المستمرة في رياضة سباقات السيارات المساهمة في تكوين مستقبل أكثر استدامة مدعومة بشغفنا لتطوير أفضل المركبات على الإطلاق تمنح الجميع حرية التنقل دون استثناء. وأتوجه بخالص الشكر إلى فرقنا التي عملت بجهد كبير وراء الكواليس لجعل هذا الفوز الأخير حقيقة واقعة، والشكر موصول كذلك لكل مشجعي تويوتا الذين يشكل دعمهم عنصرا أساسيا في إنجازاتنا المتواصلة».



وسيشارك فريق «تويوتا جازو للسباقات» في سباق «لومان 24 ساعة» للمنافسة على تحقيق فوزه السادس على التوالي، وذلك في 10 و11 يونيو المقبل، بينما يعد هذا السباق الحدث الأبرز في موسم بطولة العالم لسباقات التحمل WEC.