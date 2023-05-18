يأمل فيورنتينا قلب خسارته ذهابا على أرضه أمام بازل السويسري 1-2 في مواجهة إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ» التي تجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب سانت جاكوب بارك. ويأمل فريق مدينة فلورنسا في بلوغ النهائي القاري الأول منذ خسارته أمام يوفنتوس عام 1990 في كأس الاتحاد الأوروبي، ومحاولة الفوز بلقبه الثاني بعد كأس الكؤوس الأوروبية عام 1961. وفي المواجهة الثانية اليوم، يحمل وست هام الإنجليزي في زيارته إلى أرض ألكمار الهولندي فوزا صعبا 2-1 حققه ذهابا عندما قلب تأخره في الشوط الثاني. وهذا ثاني ظهور تواليا للفريق اللندني في هذا الدور، على أمل أن يتخطاه بعدما أقصي العام الماضي من نصف نهائي «يوروبا ليغ» على يد آينتراخت فرانكفورت الألماني المتوج باللقب.