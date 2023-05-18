اقترب رجل الأعمال المصري محمد منصور لاتفاق يقضي بحصوله على حقوق أحد أندية الدوري الأميركي مقابل 500 مليون دولار، وذلك بحسب موقع «جول» العالمي، وأضاف الموقع الشهير أن محمد منصور سيشتري نادي سان دييغو، ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي عن الصفقة، قريبا.



وذكر الموقع في تقريره أن منصور كسر بذلك الرقم القياسي للمبلغ المدفوع للحصول على حقوق إنشاء ناد وإشراكه في الدوري الأميركي، حيث كان أعلى مبلغ للإنشاء 325 مليون دولار لنادي شارلوت في عام 2019.



وسيبدأ النادي موسمه الأول في الدوري الأميركي بعد اتفاقه مع محمد منصور في الحصول على حقوق إنشائه، خلال عام 2025، ليرتفع عدد الأندية المنافسة إلى 30 ناديا في الدوري الأميركي لكرة القدم.