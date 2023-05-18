مبارك الخالدي



وضعت قرعة بطولة جنوب آسيا 2023 الودية، المقرر إقامتها في الهند خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الهند ونيبال وباكستان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات بوتان وبنغلاديش وجزر المالديف ولبنان، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.



ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 3 يوليو المقبلين بمدينة بنغالورو.



وكانت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة قد استقرت على خوض منافسات البطولة سعيا في تحسين تصنيف «الأزرق» في القارة، وفي محاولة للارتقاء به من المركز الحالي، وهو 26 إلى المركز 25، وهو الذي سيجنبه المشاركة في الدور التمهيدي للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.



إلى ذلك، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تدعيم البرنامج الإعدادي لمنتخبنا بالموافقة على الدخول في معسكر خارجي يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولي (فيفا دي) وتحديدا من 10 حتى 20 يونيو المقبل، حيث سيلعب «الأزرق» مباراتين وديتين لم يتحدد طرفاها حتى الآن، على أن يغادر بعدها معسكر القاهرة للتوجه مباشرة إلى الهند للمشاركة في بطولة جنوب آسيا الودية.