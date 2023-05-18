يعقوب العوضي



يلتقي الكويت مع شهداب يزد الإيراني في الـ 4:30 مساء ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية في دور الثمانية من بطولة الأندية الأبطال الآسيوية للكرة الطائرة. وجاء تأهل «الأبيض» بعد فوزه في الأدوار التمهيدية على سبرينغ من هونغ كونغ بنتيجة 3-1، وعلى فريق اتيراو الكازخستاني بنتيجة 3-0، وخسارته من الشرطة القطري بنتيجة 3-0.



وينص نظام البطولة على تقسيم الفرق المتأهلة لدور الثمانية لمجموعتين تضم كل مجموعة 4 فرق، حيث وقع الكويت في المجموعة الثانية، إلى جانب الشرطة القطري ونفط الجنوب العراقي، والذي سيلتقيه غدا في الـ 4:30 مساء، وشهداب يزد الإيراني. كما تنص لوائح البطولة على عدم لعب أي فريق تواجه معه في دور المجموعات، بمعنى أن الكويت والشرطة القطري لن يلعبا في هذا الدور، على أن يتأهل إلى دور الأربعة صاحبا المركزين الأول والثاني.



إلى ذلك، يفتقد «العميد» جهود لاعبه عبدالله بوفتين الذي تعرض للإصابة أمس الأول أمام الفريق الكازاخستاني.