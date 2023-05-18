مبارك الخالدي



يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي الليلة تحضيراته لاستضافة نظيره الكويت غدا الجمعة ضمن الجولة الثامنة للقسم الثالث من دوري زين الممتاز في مواجهة صعبة قد تحدد اتجاه مسار لقب البطولة، حيث يتصدر «الأبيض» الترتيب بـ 46 نقطة، فيما يحل «الأخضر» ثانيا برصيد 43 نقطة متساويا مع كاظمة المنافس أيضا على اللقب.



وتميزت تدريب «الأخضر» في الأيام الماضية بمعنويات عالية، تشير إلى أن الفريق سيخوض المباراة بشعار مباريات الكؤوس التي لا تقبل القسمة على اثنين إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة على لقب بطولة الدوري لهذا الموسم، والتي يحمل لقبها. وعلمت «الأنباء» أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البوسني روسمير سفيكو عمل ومساعدوه على معالجة وتصحيح الأخطاء التي ظهر بها الفريق في مواجهته السابقة مع كاظمة التي انتهت بالتعادل 2-2، حيث وجه الجهاز الفني اللاعبين إلى المحافظة على التركيز العالي طوال الـ 90 دقيقة وعدم التسرع في إنهاء الهجمات.



الجدير بالذكر أن «الأخضر» سيفتقد في هذه المباراة جهود لاعبيه سلطان العنزي وطارق بوعبطه بداعي تراكم البطاقات، لكن دكة الفريق لا تخلو من العناصر القادرة على إعادة التوازن لخطوط الفريق.