

مبارك الخالدي



بعد غياب سنوات طويلة عن منصات التتويج في المراحل السنية، توج فريق كاظمة تحت 18 سنة بطلا لبطولة كأس الاتحاد بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الكويت في مباراة نهائية مثيرة في تفاصيلها جمعتهما أمس الأول بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.



وقام نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقلة بتتويج الفريق البطل بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالعزيز السمحان.



وحقق كاظمة لقب البطولة بقيادة الجهاز الفني الوطني بإشراف المدرب محمد النمش ومساعده مشاري الصريعي، حيث قال النمش لـ «الأنباء»: «نحمد الله على هذا الفوز الذي يسجل لمجلس الإدارة برئاسة أسعد البنوان ورئيس جهاز الكرة ولإخواني في الجهاز الفني والطبي وأبنائي اللاعبين الأبطال»، مضيفا: «لم يكن الطريق نحو الكأس سهلا على الإطلاق، فقد لعبنا مباراة كبيرة في الدور التمهيدي أمام القادسية بطل الدوري وفزنا بهدف نظيف وانتقلنا بعدها لمواجهة الجهراء وهو منافس قوي وتمكنا من الفوز 3-2 لنلعب النهائي أمام حامل اللقب فريق الكويت القوى، وكانت مباراة مثيرة استمتع بها من شاهدها».



وأوضح قائلا: «نفخر بلاعبينا الأبطال الذين أعادوا كاظمة إلى منصات التتويج في فرق المراحل السنية بعد غياب نحو 9 سنوات نتيجة تفانيهم وإخلاصهم والفوز الحقيقي لنا هو بما نمتلك من عناصر شابة ينتظرها مستقبل كبير، وهم من أبناء البناء وخريجي مدرسته الكروية، ونتمنى لهم مستقبلا باهرا ومزيدا من البطولات».