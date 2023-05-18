

تعرض شاشة MBC1 في الـ 10 مساء الليلة حلقة تكريمية خاصة بعنوان «ليلة عبدالكريم عبدالقادر» ترصد رحلة الراحل «بوخالد» في مختلف مراحلها خدمة للفن والأغنية.



وقدم الراحل للجمهور الخليجي والعربي باقة من أجمل الأعمال الفنية الخالدة.



الحلقة تقدم سيرة الحياة الفنية لـ«أبوخالد»، رحمه الله، وتضيء على إبداعاته ونجاحاته، وإطلاق لقب «الصوت الجريح» عليه إثر أغنيته الشهيرة «أجر الصوت»، ثم تسميته بـ «فنان الكويت» إثر إطلاقه الأغنية الوطنية «وطن النهار». وتتضمن الحلقة شهادات مصورة واتصالات هاتفية مسجلة مع أفراد من عائلته، حيث يتحدث ابنه محمد عبدالكريم، وكوكبة من كبار الفنانين الشعراء والملحنين والمخرجين الذين رافقوه خلال مسيرته وعاصروه أو عملوا معه، من بينهم الشعراء عبداللطيف البناي، خالد البذال، يوسف ناصر، ساهر، والملحنان أنور عبدالله وجاسم الخلف، إضافة إلى النجمين نبيل شعيل ونوال الكويتية، والمخرج محمد سعود المطيري، ومدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في مجموعة MBC زياد حمزة، والزميل ياسر العيلة.