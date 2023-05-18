

القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات لاسيما البترول والغاز، مثمنا النجاحات المتميزة لشركة «أباتشي» في مصر على مدار نحو 30 عاما.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة «أباتشي» جون كريستمان ونائبي رئيس الشركة، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا، لمتابعة أنشطة الشركة في مصر وبرامجها الحالية، فضلا عن خططها خلال الفترة القادمة لزيادة حجم أعمالها في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، في ضوء رئاسة كريستمان لمجلس الأعمال المصري ـ الأميركي، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتشعبة بين البلدين.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي ثمن في هذا السياق النجاحات المتميزة للشركة في مصر على مدار نحو 30 عاما، والتي جعلتها أكبر منتج للبترول في البلاد، مؤكدا حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات لاسيما البترول والغاز.



من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة «أباتشي» تجربة التعاون الإيجابية مع مصر على مدار العقود الماضية، مؤكدا أنها تمثل قصة نجاح ونموذجا يحتذى في منطقة الشرق الأوسط، ومشددا على التزام أباتشي بشراكتها الراسخة مع مصر، في ضوء توافر العديد من الفرص الواعدة لتحقيق اكتشافات جديدة، الأمر الذي يشجع الشركة على تعزيز جهودها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.



وعرض كريستمان الدور الذي تقوم به الشركة لخدمة المجتمع المصري في مجالات مختلفة، في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في هذا الصدد.