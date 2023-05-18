مرة أخرى رفعت وزارة المالية السورية جمركة الأجهزة الخلوية «الجوالات» الجديدة غير المجمركة، ودون إعلان رسمي أيضا.



ونقل موقع «أثر برس» عن عدد من مستخدمي هذه الموبايلات أن رسالة الجمركة بالأسعار الجديدة جاءت مع تنويه بأن الأسعار قابلة للتغيير مطلع شهر يونيو المقبل.



وفي رصد للموقع المذكور أصبحت تعرفة موبايل آيفون 14 برو ماكس هي 8 ملايين و396 ألف ليرة سورية، وآيفون 13 بـ 4 ملايين و200 ألف.



وبالنسبة لأجهزة السامسونغ، أصبحت جمركة «سامسونغ نوت 20 الترا»، 6 ملايين و481 مليون بارتفاع قارب المليون ليرة حيث كانت بحدود 5 ملايين و568 ألف.



وجهاز «اس 23 الترا» أصبحت جمركته 7967300، أي ما يقارب 8 ملايين ليرة سورية، وجهاز «سامسونغ غالاكسي اس9» أصبحت جمركته 3 ملايين و208 آلاف. كما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى مليون و82 ألف بعد أن كانت 917 ألف ليرة سورية.



وأكد عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة لـ «أثر»، أنهم لن يدفعوا المبلغ المطلوب لتشغيل هواتفهم، بل سيعتمدون على هواتف أرخص ثمنا للمكالمات فقط، وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهازا من خارج سورية، فيكون ملزما بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية.