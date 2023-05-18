حريصون على المساهمة في تحرير المرأة وتطوير الترسانة القانونية تماشياً مع ما تبديه من وعي بحقوقها

السفيرة التركية: نساء الكويت مثلن بلادهن في مختلف القطاعات وسعداء بمشاركتهن في صنع القرار



دارين العلي



أكدت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد ضرورة توسيع مشاركة المرأة وإعطاء ضمانات جادة لتفعيل ذلك والخروج بهذه المطالبات من دائرة الخطابة الى الفعل الجاد.



وقالت السعد خلال رعايتها الاحتفال السنوي بيوم المرأة الكويتية الذي نظمه الاتحاد أول من أمس إن تحقيق هذه المطالبات لن يتأتى إلا عن طريق إقرار مبدأ «الكوتا» وما تحمله من تدابير خاصة ومؤقتة تبنى على التمييز الإيجابي للمرأة لتعزيز مشاركتها، مشيرة الى أن التوسيع يكون من خلال الانتخاب بأن تكون لها نسبة تمثيل في جميع الهياكل المنتخبة وأهمها مجلس الأمة بنسب تتراوح بين 30 و40% كحد أدنى وفق ما حدده مؤتمر «بكين» حول تمكين المرأة.



ولفتت الى أن هذه النسبة هي المتعارف عليها لتكوين كتلة مؤثرة للمرأة في مجال التشريع أو التعيين كصانعة قرار في المؤسسات العامة، مشيرة الى أن هذا النظام واحد من الآليات الجادة لتخطي الحواجز والعقبات التي تعوق وصول المرأة لمواقع صنع القرار من أجل إثبات ذاتها وقدراتها وتغيير الفكرة النمطية السائدة حول دور المرأة الاجتماعي والتربوي فقط.



وشددت على أهمية موضوع الحلقة التشاورية الإقليمية التي تتناول «العنف ضد المرأة والفتاة» وتتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الكويتية حيث تعقد في إطار التعاون القائم بين الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية ومعهد جنيف لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، وتتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام.



وأعربت عن تطلعاتها وتقديرها الى ما سينتج عن هذه الحلقة التشاورية من أفكار ورؤى وتوصيات عملية لوضع حدود تشريعية وقانونية وأخلاقية لحماية المرأة والفتاة من العنف، لافتة الى تزامن انعقاد الحلقة التشاورية مع يوم المرأة الكويتية والذي يصادف 16 مايو وهو ذكرى حصولها على حقوقها السياسية، مؤكدة الحرص على المساهمة في تحرير المرأة وتطوير الترسانة القانونية تماشيا مع ما تبديه من وعي بحقوقها وواجباتها وما تحقق للكويت من تقدم في شتى المجالات.



شاركت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز في فعاليات الاحتفال بيوم المرأة الكويتية مثنية على دور الشابات الكويتيات في مختلف القطاعات ومنها العلوم والفضاء، لافتة الى أهمية التشجيع الذي يقدمه الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية لهن لمتابعة مسيرتهن.



وذكرت سونمز أن عدد النساء في الكويت يزداد يوما بعد يوم ومثلن بلادهن في جميع القطاعات الاجتماعية والمناصب القيادية، معربة عن سعادتها لرؤية المزيد منهن يشاركن في عملية صنع القرار وفي البرلمان، معربة عن تطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون بين المرأة الكويتية والتركية.



من جانبها، أشادت رئيسة مجموعة المرأة الدولية حرم السفير المصري بالكويت غادة شوقي بدور المرأة الكويتية في مختلف المجالات وتحقيقها العديد من الإنجازات في الحياة السياسية والاجتماعية والأكاديمية، مؤكدة أن لها بصمات واضحة منذ القدم مرورا بعام 2005 عندما كان لها حق الترشح والانتخاب حتى أصبحت نائبة في البرلمان، ودورها لا يستهان به.



وأشارت شوقي الى دور الاتحاد النسائي في تعزيز تواجد المرأة وتمكينها في شتى الأصعدة، فضلا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن برنامج الأمم المتحدة، متمنية مزيدا من النجاح والتطور للمرأة الكويتية التي أثبتت وجودها وجدارتها في المجتمع.



لقطات من الحفل



٭ شهد الحفل عرض فيلم وثائقي جسّد دور المرأة الكويتية وكفاحها على مر العصور بالإضافة الى فقرات من التراث الشعبي والموسيقى التراث.



٭ تم تكريم عدد من الشخصيات النسائية المؤثرة في المجتمع والتي رفعت اسم الكويت في العديد من المحافل العالمية في مقدمتها الشيخة ألطاف سالم العلي والشيخة بيبي دعيج الجابر على جهودهما في إدراج ملف «الســـدو» الكويتي على القائمــة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى «اليونسكو».



٭ كرّمت الشيخة فادية السعد مديرة المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي «كويت سات1» د.هالة الجسار و20 عضوة من فريق المشروع الذي يعد خطوة لتطوير صناعة الفضاء بالكويت.



٭ تم تكريم عضوات فريق «باص الخير» لدعم طلبة الأسر المتعففة.