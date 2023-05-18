عدد الإعلامات الرسمية للبدون بلغ 13643 معاملة

أظهرت الإحصائية أن إجمالي عدد حالات الزواج الموثقة بوزارة العدل عام 2022 بين المقيمين بصفة غير قانونية بلغ 757 حالة زواج، فيما بلغ عدد المصادقات 152 حالة.وقد بلغ عدد حالات الطلاق الموثقة من وزارة العدل للمقيمين بصفة غير قانونية عام 2022 نحو 507 حالات طلاق و54 حالة مراجعة و90 حصر الوراثة 101 قسام شرعي، فيما بلغ عدد الإعلامات الرسمية 13643، وإجمالي معاملات المقيمين بصفة غير قانونية المنجزة من وزارة العدل العام الماضي 15304 معاملات، وبلغ عدد مراجعي إدارة التوثيقــــات الشرعية خلال العام الماضي 704822 مراجعــا.