عقد المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ـ أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج ـ اجتماعه الحادي عشر في الكويت ضمن دورته الحالية 2023/2024، وذلك بحضور ممثلي الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وترأس الاجتماع موجه فني لغة عربية بوزارة التربية بالكويت ورئيس مجلس أمناء المركز في الدورة الحالية د.عيد الظفيري، وحضور مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج د.عيسى الحمادي.



وافتتح د.الظفيري الاجتماع بالترحيب بممثلي الدول الأعضاء، مقدما لهم الشكر، مشيدا بدور وتعاون جميع أعضاء مجلس الأمناء في دعم مسيرة المركز خلال دورته الحالية.



من جهته، توجه د.عيسى الحمادي بالشكر والتقدير إلى وزارة التربية الكويتية على الاهتمام البالغ والجهود المبذولة لدعم انعقاد الاجتماع، ثم عرض تقرير جدول أعمال الاجتماع العاشر للمجلس، وبدأ بعرض محضر الاجتماع العاشر والتوصيات والقرارات التي تم تنفيذها وإنجازها.



ثم بعد ذلك قدم عرضا تناول فيه تقرير إنجازات المركز خلال دورة 2021/2022، وتضمن برامج المركز المعتمدة وعددها 7 برامج تم تنفيذها بنسبة 100%، وكذلك الأنشطة والبرامج الإضافية غير المعتمدة متضمنة الإصدارات الجديدة بعدد 6 إصدارات في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها، و14 مشاركة وتنظيم مؤتمرين «مؤتمر وملتقى» وندوة تنوعت بين تنظيم ومشاركة مع جهات ومنظمات ذات اختصاص في اللغة العربية، وكان أبرز تلك المؤتمرات التي نظمها المركز مؤتمر اللغة العربية الدولي الخامس والسادس في يناير2022 وفبراير2023، بالإضافة إلى البرامج التدريبية والتي بلغت 10 برامج تدريبية جميعها استهدفت ذوي الاختصاص في مجال اللغة العربية بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، بالإضافة إلى ذلك نظم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2021 وعام 2022 بعدد 2 فعاليات، كما نظم الأنشطة والفعاليات الأخرى والتي بلغت 16 فعالية، وشارك في معارض الكتاب الدولية في دولة المقر وعددها 7 معارض وهي: معرض الشارقة الدولي للكتاب ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب ومعرض العين الدولي ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.