يوسف غانم



تأكيدا للحرص على دعم الجوانب الثقافية لدى الأطفال وتشجيعهم على القراءة وزيارة المكتبات والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم الفكرية والفنية، رافقت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة ورئيسة «مؤسسة كلمات» أطفال «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في ورشة فنية، نظمتها «مؤسسة كلمات» بالتعاون مع الفنان التشكيلي الإماراتي محمد المنصوري، أول سفير للمؤسسة، حيث شاركتهم فعاليات الرسم على مجسمات مصغرة من «المكتبات المتنقلة» التي توزعها المؤسسة ضمن مبادرتها «تبن مكتبة». عقدت الورشة في جناح «مؤسسة كلمات» المشارك في المهرجان، وأخذ الفنان المنصوري الأطفال إلى عوالم الخيال والرسم والإبداع، كما تعرفوا على رسالة مبادرة «تبنَّ مكتبة».