بداح العنزي



أوصت لجنة الإصلاح والتطوير خلال اجتماعها امس، برئاسة م.عبداللطيف الدعي، بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.فهد العبدالجادر، بشأن وضع مقر خاص بالبلدية في منطقة المطلاع لمراقبة أداء المقاولين العاملين في مجال البناء.



وقال م.الدعي إن الموافقة تضمنت دعوة الجهاز التنفيذي في البلدية لمخاطبة وزارة الداخلية للمشاركة مع فريق استقبال الشكاوى، كما وافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن تطوير جودة وسائل التواصل الاجتماعي وموقع بلدية الكويت، مشيرا إلى أن تلك الوسائل الإعلامية واجهة إعلامية للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي من خلال حساب إنستغرام، وتويتر، والموقع الإلكتروني، وتحديث الصفحة باستمرار.



وذكر أن اللجنة حفظت الكتاب من صاحب العلاقة بشأن تطوير نفق دروازة العبدالرزاق، ووافقت على الاقتراح المقدم من الأعضاء م.عبداللطيف الدعي وم.شريفة الشلفان بشأن تنظيم وسرعة دراسة معاملات اللجان الواردة وعمل جدول الأعمال بصورة تفاعلية مع تقديم تقرير شعري عن الأسئلة والاقتراحات، وأحالت اقتراحا بشأن تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية في البلدية إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.



وبين أن اللجنة حفظت السؤال المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن المكاتب الاستشارية المعتمدة لعمل الدراسات المرورية.