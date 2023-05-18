

دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء في المنطقة الشمالية حملة واسعة في محافظتي الفروانية والعاصمة تركزت على خيطان وجليب الشيوخ والشويخ الصناعية وضاحية عبدالله السالم.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إنه تم رصد حالة سرقة احترافية للمياه لأحد المقاولين في ضاحية عبدالله السالم بعد رصد دقيق للحالة تبين أن المقاول قام برفع العداد الخاص بربط المياه العذبة وتركيبه على ارتباط المياه قليلة الملوحة لإيهام فرق الضبطية بعدم استخدام الارتباط العذب وإيصال هذا الارتباط بشبكة قليل الملوحة دون أن يدرك أن المياه قليلة الملوحة لا يوجد لها عداد على مستوى الدولة، وتم اكتشاف الأمر بالحفر.



وأضاف الشمري: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع هذه المخالفة التي تعتبر جسيمة، منبها إلى أنه لا تهاون ولا استثناءات مع المخالفين المعتدين على الشبكتين الكهربائية والمائية، وتم خلال الأيام الماضية تكثيف الحملات التفتيشية على مختلف المناطق مع اقتراب فصل الصيف بهدف ضبط المخالفات وتخفيف الضغط على الشبكة.



وأشار الى أنه تم خلال الحملات رصد عدد من التعديات، حيث بلغ عدد المخالفات 31 محضر ضبط وإثبات حالة وقطع التيار عنها، بالإضافة الى قطع المياه عن الجهات المخالفة بهدر المياه في بعض المناطق، مشددا على ضرورة التنبيه على ملاك العقارات للفت نظر العمالة لديهم بالتقيد بإرشادات وزارة الكهرباء والماء وعدم العبث بالشبكة وهدر المياه.



وأعلن عن حملة تفتيشية تم تنفيذها بالتعاون مع «الزراعة» وتم قطع التيار عن اربع حيازات قام أصحابها بتحويلها الى صالات للأفراح بعيدا عن ترخيصها الأساسي بدعم الأمن الغذائي والحيواني، مشيرا الى استمرار حملات الفريق مع وزارة الداخلية وعدد من جهات الدولة مثل «الصناعة»، حيث سيتم تنفيذ حملة موسعة على «صناعية الجهراء» خلال المرحلة المقبلة.