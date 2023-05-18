قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اقتراحا باستحداث مداخل ومخارج جديدة لمنطقة جنوب عبدالله المبارك الإسكانية. وقال المطيري في اقتراحه: تعتبر ضاحية جنوب عبدالله المبارك السكنية من المناطق الإسكانية النموذجية والتي تم توزيعها حديثا على المواطنين من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ويعاني أهالي المنطقة من وجود مدخل ومخرج واحد للمنطقة عبر الدائري السابع، الأمر الذي سيؤدي مستقبلا إلى ازدحام مروري في الدخول والخروج من وإلى المنطقة، وعليه وتسهيلا للحركة المرورية واختصارا للمسافة والوقت للوصول لهذه المنطقة. لذلك، أقترح استحداث أكثر من مدخل ومخرج لمنطقة جنوب عبدالله المبارك السكنية من طريق الدائري السابع وطريق ستة ونصف المحيط بالمنطقة.