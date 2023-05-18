ندى أبونصر



ضمن سعيه الدائم لتبني المبادرات النوعية المجتمعية وانطلاقا من رؤيته الاستراتيجية في دعم عملائه المستمر وتقديم أفضل الخدمات لهم، اختتم بنك وربة مسابقة «قراء وربة» الأولى من نوعها في الكويت والتي يسعى البنك من خلالها اعتماد أحدث الأساليب التقنية في مجال التعليم الإلكتروني والاستفادة من أحدث ما توصلت له وسائل التقنية الحديثة وأيسرها على القراء. ويسعى بنك وربة في هذه المسابقة من خلال شراكته مع تطبيق صاد لتعزيز فكرة التعليم الإلكتروني والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة سواء من عملاء البنك الحاليين أو العملاء الجدد ممن يرغبون في المشاركة في هذه المسابقة في شهر رمضان. وفي ختام المسابقة التي شارك بها 1088 متسابقا من الرجال 686 و402 من النساء، حقق 30 متسابقا الفوز حيث فاز عن فئة الكبار: إبراهيم محمد أحمد البهلول، وعبدالعزيز خالد محمد الأهدل، وعبدالله جاسم كاظم الشمري، وعمرو ماهر هنداوي، وأحمد ربيع أحمد سليم، وراشد مبارك سعد العازمي، وطلاع مطيران علي العنزي، وأسامة بوشناق، وضياء الحق صبري إسماعيل إبراهيم بشر، وعبدالرحمن محمود أحمد، وعنود الرشيدي، وسلطان الحزام، وزاهر عادل محمد صالح، ومريم محمد سمير حمادة، ومحمود ربيع علي عبدالخالق. وعن فئة الصغار فاز كل من: إبراهيم علاء الخوالده، وشهد سالم صياح الرشيدي، ومحمد أمين زمان خان، ومحمد فؤاد، وإياد محمود عبد الحافظ عبد النبي محمود، وسعود نواف المطيري، وآية محمود عبد الحافظ عبد النبي محمود، وأحمد وليد صادق موسى، وعبدالرحمن عبدالله الحمود، وعبدالرحمن محمد عبدالعزيز مراد، وعبدالعزيز عبدالله المرشد، وأسامة شعبان جابر، وسارة عبدالله الحمود، ونعيمة مشعل الصوينع، ومحمود وليد صادق موسى. وكرم نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة في بنك وربة أنور بدر الغيث كافة الفائزين، في الحفل الذي أقيم في فندق جراند حياة - 360 مول، حيث أشاد بجهود المشاركين، مؤكدا أن دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم غاية سامية لدى البنك، ومثل تلك المسابقات تخلق جيلا شبابيا واعيا، مؤكدا على أن نقل حلقات تحفيظ القرآن الكريم للجانب الإلكتروني يساهم بزيادة حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتسهيلها على القراء. وذكر الغيث ان التعاون مع تطبيق صاد جنى ثماره من خلال مشاركة أكثر من 1000 فرد في المسابقة الأولى للبنك.



بدوره، أكد مدير وحدة التدقيق الشرعي والمتابعة في البنك عبدالله فخرو أن «وربة» من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريب من جميع أفراد المجتمع.