وقع مكتب الأبحاث والمنح بالجامعة الأمريكية في الكويت مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الأبحاث العلمية والتقنية، إضافة إلى تبادل الخبرات وفرق العمل وتطبيق المشاريع المشتركة التي تتماشى مع متطلبات العصر وأهداف البحث العلمي. ووقع الاتفاقية كل من رئيسة الجامعة أ.د. روضة عواد والقائم بأعمال المدير العام للمعهد د.مانع السديراوي، وذلك بحضور فريق مكتب الأبحاث والمنح، وعدد من ممثلي المؤسستين في الحرم الجامعي بالسالمية.



وأكدت رئيسة الجامعة أ.د. روضة عواد أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة والمعهد خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، مبينة أن هذه الشراكة تسهل تبادل الخبرات والموارد والمعرفة بين المؤسستين، مما يؤدي إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الكويت والمنطقة، كما يمكن الاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهما البعض والمساهمة في النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والتعليم في الكويت. بدوره، قال مدير مكتب الأبحاث والمنح د.إياد أبو دوش، أن مذكرة التفاهم تتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلبة فرص الوصول إلى أحدث التقنيات في مجالات مختلفة من العلوم والهندسة، كما توفر فرصا لتدريب الطلبة بما يتيح لهم اكتساب المهارات والخبرات العملية في إجراء البحث العلمي، كما سيتمكن الأساتذة من تمويل مشاريعهم البحثية، الأمر الذي يدعم رؤية الجامعة في تسهيل التدريس والأبحاث. بدوره، ذكر د.مانع السديراوي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة تهدف إلى تقديم دعم فني متقدم، ونقل المعلومات العلمية بين الطرفين.