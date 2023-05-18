جريا على عادتها السنوية، أقامت المدرسة البريطانية الأحد الماضي حفل تكريم لضباط وأفراد وزارة الداخلية من مختلف القطاعات، تقديرا لجهودهم وتفانيهم في حفظ الأمن في الكويت عموما وتعبيرا عن الشكر والعرفان لدورهم الكبير في تأمين سلامة الطلبة من خلال تنظيم حركة المرور في محيط المدرسة على مدار العام.



وألقى رئيس مجلس الإدارة صادق المطوع كلمة عبر فيها عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لضباط وعناصر قطاعات المرور والنجدة والأمن العام في وزارة الداخلية، على ما يقدمونه من أعمال مميزة في خدمة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة.



وأكد المطوع أن التكريم يأتي تعبيرا صادقا عن الامتنان للجهود الرائعة في تنظيم الحركة المرورية حول مباني المدرسة والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة وكذلك أولياء الأمور.



من جهته، توجه مساعد رئيس قسم تنظيم سير مرور محافظة حولي المقدم بدر الخليفة بالشكر لإدارة المدرسة على حرصها على إقامة حفل التكريم سنويا، كما شكر الضباط والعناصر في مختلف القطاعات بوزارة الداخلية على دورهم في حفظ الأمن وتسهيل الحركة المرورية.



وأكد الخليفة أن هذا التكريم المتكرر يعكس حرص المدرسة على تقدير جهود رجال الأمن، مشيدا بتعاونها مع وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتسهيل الحركة المرورية في محيط مباني المدرسة البريطانية وحضانة الشمس المشرقة التعليم المبكر.



وفي كلمته خلال الحفل الذي أقيم في مسرح المدرسة، توجه المدير الإعلامي في المدرسة كفاح المطوع لرجال وزارة الداخلية بالشكر والتقدير قائلا: شكرا لكم.. شكرا لكل من رسم البسمة على وجه أبنائنا الطلاب والطالبات وعمل على حفظ أمنهم وتوفير الراحة لهم.. شكرا لكل من قدم من وقته وجهده من أجل أن تبقى الكويت درة في جبين الزمان. وذكر المطوع أن حرص المدرسة البريطانية على الاحتفال بهذه المناسبة في كل عام يأتي تأكيدا على شكرنا وامتناننا واعترافا بفضلكم علينا، من خلال تأدية واجبكم الوطني ومساهمتكم الكبيرة في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع وطننا الغالي.



وكان الحفل قد استهل بالنشيد الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، كما جرى استعراض شريط مصور يبرز جهود رجال الداخلية في إطار التعاون القائم مع المدرسة منذ سنوات طويلة، وتخللت الحفل مسابقات وقصائد شعرية وفقرات ترفيهية، وعروض خاصة شارك فيها الطلبة، الذين عبروا بطريقتهم عن امتنانهم لرجال الشرطة، ووجهوا لهم الشكر على جهودهم.



وفي نهاية الحفل، تم توزيع الدروع التذكارية والشهادات التقديرية على الضباط والعناصر، والتقاط الصور التذكارية.