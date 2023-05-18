

رحبت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار بتعيين د.أمينة فرحان مديرا عاما لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وأشادت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د.فاطمة الثلاب بدعم ورعاية المؤسسة للعديد من أنشطة وفعاليات الجمعية، معربة عن الاعتزاز بما تقدمه المؤسسة من إنجازات علمية ومشاريع تصب في مصلحة المجتمع.



وأكدت الثلاب، في تصريح لها، حرص الجمعية على التعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مختلف المجالات، لاسيما أن المؤسسة معنية باحتضان ودعم المبتكرين والمخترعين الكويتيين، لافتة إلى المؤسسة تزخر بالكفاءات الوطنية والشخصيات المشهود لها بالإنجازات العلمية.



وشددت على أن تولي د.أمينة فرحان من المدير العام للمؤسسة يأتي في سياقه الطبيعي كون الفرحان أستاذا مشاركا بقسم الفيزياء في جامعة الكويت، وتولت عن جدارة العديد من المناصب المعنية بشؤون الأبحاث والمختبرات والعلوم.



وتمنت الثلاب باسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنتسبيها للمؤسسة ود.أمينة فرحان المزيد من النجاح وتحقيق الإنجازات في المستقبل بما يخدم الكويت والمجتمع.