المازمي: تمكين الأطفال عن طريق القراءة وضمان حق كل طفل في الوصول إلى مصادر المعرفة



يوسف غانم



تأكيدا للحرص على دعم الجوانب الثقافية لدى الأطفال وتشجيعهم على القراءة وزيارة المكتبات والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم الفكرية والفنية، رافقت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة ورئيسة «مؤسسة كلمات» أطفال «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في ورشة فنية، نظمتها «مؤسسة كلمات» بالتعاون مع الفنان التشكيلي الإماراتي محمد المنصوري، أول سفير للمؤسسة، حيث شاركتهم فعاليات الرسم على مجسمات مصغرة من «المكتبات المتنقلة» التي توزعها المؤسسة ضمن مبادرتها «تبن مكتبة».



عقدت الورشة في جناح «مؤسسة كلمات» المشارك في المهرجان، وأخذ الفنان المنصوري الأطفال إلى عوالم الخيال والرسم والإبداع، كما تعرفوا على رسالة مبادرة «تبنَّ مكتبة» الرامية إلى توفير وإيصال الكتب لأقرانهم العرب في بلدان اللجوء لضمان حقهم في القراءة واكتساب المعرفة والحفاظ على هويتهم وقيمهم العربية.



وعبر الأطفال الذين حضروا الورشة، عن سعادتهم لمشاركة الشيخة بدور القاسمي رسوماتهم وإبداعاتهم وحبهم للفن والقراءة.



جلسات قرائية



واستكملت «مؤسسة كلمات» برنامج مشاركتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل بعدد من الجلسات القرائية والورش الدامجة تحت مظلة مبادرة «أرى» التي أطلقتها عام 2017 بهدف تطوير وتنمية قدرات الأطفال المكفوفين وضعاف البصر المعرفية. وقد جمعت الجلسات القرائية أطفالا من ضعاف البصر لتمكينهم من مشاركة أقرانهم من الأطفال المبصرين متعة القراءة والقصص الملهمة، بالإضافة إلى مشاركتهم الورش والألعاب الترفيهية التي استمتعوا بها.



ومن أبرز هذه الفعاليات الجلسة التي عقدت بالتعاون مع «بيت الحكمة» ومؤسسة الإمارات للتعليم، وتضمنت قصة بعنوان «مسافر من ورق» من إصدارات مجموعة كلمات، قرأها هيثم شكري، مؤسس مبادرة «الحكواتي»، وتركز مضمونها حول غرس قيم المثابرة والعزيمة والإصرار لدى الأطفال، ورفع وعيهم تجاه البيئة وأهمية إعادة التدوير، ‬لتهيئة أطفال ‬يؤمنون ‬بالتنمية ‬البيئية ‬المستدامة، وتلتها ورشة عمل صنع فيها الأطفال آلة حلوى من وحي القصة.



وأوضحت مديرة «مؤسسة كلمات» غير الربحية آمنة المازمي، أن المؤسسة تسعى إلى تحقيق رسالتها ورؤيتها في تمكين الأطفال عن طريق القراءة وضمان حق كل طفل في الوصول إلى مصادر المعرفة، إيمانا منها بأن القراءة تنمي العقول وتشكل الشخصية وتبني جيلا جديدا يحمل راية الفكر مستفيدا من المعارف المتنوعة ومتواصلا مع الآخرين من حوله».



وقد جاء تنظيم الورش الدامجة ضمن سعي «مؤسسة كلمات» لتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعتها العام الماضي مع عدد من الجهات المحلية، ومن ضمنها مذكرة تفاهم مع بيت الحكمة في الشارقة بهدف الاستفادة من امتيازات «معاهدة مراكش».



وضمن مشاركتها في فعاليات المهرجان، أطلقت «مؤسسة كلمات» خط منتجات جديدة تحمل تصميم الفنان الإماراتي محمد المنصوري، يعود ريعها بالكامل لدعم مبادرة «تبنَّ مكتبة»، وذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتوفير وإيصال الكتب للأطفال العرب اللاجئين والمحتاجين حول العالم لضمان حقهم في القراءة والوصول إلى مصادر المعرفة وترسيخ ارتباطهم بجذورهم الثقافية.