

بيروت ـ ناجي شربل



تأهل الرياضي بيروت للمرة الـ 21 منذ 1994 إلى نهائي بطولة لبنان لكرة السلة رجال، بعدما حسم سلسلة نصف النهائي (فاينال فور) بالفوز على غريمه التقليدي الحكمة بيروت 3-0 من 5 مباريات ممكنة.



وانتزع الرياضي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان الفوز من معقل منافسه في قاعة النادي الرياضي غزير بفارق 3 نقاط 96-94، ليكسر الرياضي افضلية الارض التي صبت في مصلحة منافسه بعد الدوري المنتظم.



وكانت ورقة الرياضي الرابحة في هذه السلسلة هو الأسترالي ديوب رايث الذي بدل شكل الفريق منذ التحاقه بصفوفه في إياب «الفاينال 8».



ويلتقي الرياضي في الدور النهائي الفائز من سلسلة دينامو بيروت متصدر الدوري المنتظم وبيروت فيرست كلوب حامل اللقب الموسم الماضي، علما أن دينامو متقدم 2-0.