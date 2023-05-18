أعلنت السلطات التركية أمس «تحييد» قيادية في حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، ووحدات حماية الشعب الكردية (ي بي جي)، بمناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» شمالي سورية.



وقالت وكالة «الأناضول» إن جهاز الاستخبارات التركية (MIT) «حيد» القيادية طوبى قرة قوتش الملقبة بـ «زين كوباني» بعملية أمنية بعد تعقب دقيق نفذها في منطقة عين عيسى شمالي الرقة.



وذكرت الوكالة التركية، نقلا عن مصادر أمنية لم تسمها، أن القيادية مسؤولة عن الشؤون المالية لحزب العمال والوحدات في مدينة عين العرب شمالي سورية.



وأضافت أن قرة قوتش التحقت بحزب العمال عام 2013، وشاركت في العديد من العمليات الإرهابية في تركيا وسورية والعراق، وكانت تتردد بين سورية والعراق لتأمين الدعم المالي للحزب.



بدورها، قالت صحيفة «ملييت» التركية إن «الوكلاء الميدانيين»، الذين لعبوا دورا رئيسيا في العديد من العمليات «الناجحة» خارج تركيا نجحوا باتباع قرة قوتش بدقة، وساعدوا في «تحييدها»، ولفتت إلى أن حزب «العمال» عينها مسؤولة مالية لأنها «شخص موثوق به».