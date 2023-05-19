

القاهرة ـ سامى عبدالفتاح



اليوم وغدا، تكتمل صورة نهائي دوري أبطال أفريقا لكرة القدم، حيث يستضيف ستاد القاهرة لقاء الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، وغدا السبت يستضيف ستاد لوفتوس فيرسفيلد في جنوب أفريقيا لقاء الإياب بين صنداونز والوداد المغربي المتعادلين سلبا في لقاء الذهاب بالمغرب.



وتبدو مباراة ستاد القاهرة شبه محسومة للأهلي الذي فاز في تونس 3-0، مما يستوجب على الفريق التونسي الفوز برباعية نظيفة، حيث يقف المارد الأحمر على بعد خطوة من التأهل الى النهائي الرابع تواليا، علما انه وصيف النسخة الأخيرة وقبلها كان البطل في مناسبتين. ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، لتعزيز تفوقه وحسم الفوز على حساب الترجي مجددا لتأكيد التأهل، لكنه سيفتقد حارسه محمد الشناوي للإصابة، كما يدرس بجدية إراحة بعض العناصر الأساسية، خصوصا حمدي فتحي الذي حصل على إنذارين ومهدد بالغياب عن النهائي بجانب محمد عبد المنعم وعلي معلول وبيرسي تاو.