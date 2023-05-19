

ذكرت تقارير صحافية أمس، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يتطلع للتعاقد مع الفرنسي «إنزو لي في» لاعب وسط لوريان كبديل للإنجليزي الدولي جود بيلينغهام، الذي قد يرحل عن النادي هذا الصيف.



وأشارت صحيفة «بيلد»، إلى أن دورتموند يسعى للتعاقد مع لي في، أو إيدسون ألفاريز لاعب أياكس أمستردام الهولندي.



وسجل لي في (23 عاما) ستة أهداف هذا الموسم لفريق لوريان أحد أندية الوسط، الذي يرتبط معه بعقد حتى 2024، لكنه يسعى للرحيل عن فريقه الفرنسي هذا الصيف بحسب صحيفة «بيلد». وتردد أن قيمة صفقة انتقال لي في قد تصل إلى 15 مليون يورو (16 مليونا و300 ألف دولار).



وأوضحت «بيلد»، أن دورتموند قد يواجه منافسة مع نابولي بطل الدوري الإيطالي وبرايتون الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي.