

قاد المدير الفني لمان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، فريقه للوصول الى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، عقب إقصاء ريال مدريد من الدور نصف النهائي.



السيتي تعادل في لقاء الذهاب بسانتياغو بيرنابيو (1-1)، ليعود في الإياب على أرضه ويحقق فوزا عريضا (4-0)، ليصل الى اللنهائي على إثره. وبحسب موقع «توتو ميركاتو ويب» الإيطالي، فإن وصول غوارديولا الى نهائي الأبطال منحه فرصة معادلة إنجاز 4 من الكبار في عالم التدريب. وأضاف أن «الفيلسوف» غوارديولا وصل لنهائي دوري الأبطال 4 مرات، ليعادل رقم الإيطالي مارشيلو ليبي والسير أليكس فيرغسون ويورغن كلوب.



وتابع أنه لا يسبقه في ذلك الرقم سوى المدير الفني الحالي لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يعد أكثر من وصل للنهائي (5 مرات). كما جعل هذ الفوز غوارديولا أسرع مدرب يصل إلى 100 فوز في دوري أبطال أوروبا. وخاض المدرب الكاتالوني 160 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ليكسر رقم كارلو أنشيلوتي الذي حقق 100 فوز في البطولة بعد 180 مباراة.



غوارديولا هو ثالث مدرب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ البطولة، بعد السير أليكس فيرغسون الذي حققه بعد 184 مباراة.