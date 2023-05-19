كشف تقرير صحافي إسباني، أن حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا لعب مصابا خلال الخسارة 0-4 في مواجهة مان سيتي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن كورتوا لعب بتمزق في العضلة ثلاثية الرؤوس التي تعرض لها خلال مواجهة خيتافي في «الليغا» وتحمل الألم ضد «السيتي» لمدة 90 دقيقة. وأضافت الصحيفة «لم يلاحظ أحد من مان سيتي أي شيء، لكن القلق كان واضحا في ريال مدريد، وهذا شيء لا يفعله سوى كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم الذي ساند الريال وأنقذه من هزيمة فاضحة».