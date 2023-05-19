

بيروت - ناجي شربل



أحرز الرياضي بيروت بطولة منطقة غرب آسيا ضمن دوري السوبر لغرب آسيا في كرة السلة، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» والمؤهلة لبطولة العالم للأندية، بعدما تقدم ضيفه غوركان بطل إيران 2-0 من 3 مباريات ممكنة.



وجدد الرياضي فوزه على ضيفه 114-100، أمام حشد جماهيري كبير في مدرجات مجمع نهاد نوفل في زوق مكايل (شرق بيروت)، بعدما سبق له الفوز ذهابا في قاعة «أزادي» بالعاصمة طهران قبل أسبوع.



ويخوض الفريق اللبناني دور «الفاينال 8» لمنطقتي غرب آسيا والخليج مع غوركان وبيروت فيرست كلوب والكويت بطل منطقة الخليج ووصيفه المنامة البحريني وثالث المنطقة الأهلي الإماراتي، إلى جانب بطلي الهند وكازاخستان من شرق القارة.



وتستضيف مدينة دبي هذه المباريات بين 5 و13 يونيو المقبل.



إلى ذلك، يعود الرياضي إلى الشأن المحلي اللبناني ليخوض الدور النهائي لبطولة لبنان أمام دينامو، بأفضلية 4 مباريات من 7 ممكنة، علما أن دينامو يملك أفضلية الأرض لتصدره الدوري المنتظم. ويتطلع الرياضي لاستعادة لقبه الذي خسره الموسم الماضي لمصلحة بيروت فيرست كلوب بعد مباراة سابعة فاصلة، فيما يخوض دينامو الدور النهائي للمرة الأولي في تاريخه.