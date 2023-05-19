تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، ينظم نادي بيان الكويتي للرماية اليوم وغدا، بطولة الكويت المفتوحة لرماية السبورتنغ على ميادين الصيد والفروسية بمشاركة 60 راميا.



وبهذه المناسبة، قال أمين السر العام في نادي بيان الكويتي للرماية فهد الصهيبي، إن مجلس الإدارة مستمر في تنظيم بطولات رماية السبورتنغ، لما لهذه الرياضة من أبطال وعشاق ومتابعين كثر. وأضاف: «شهدت البطولات السابقة، حضورا كبيرا من المشاركين، الدين تنافسوا بصورة قوية حتى الجولات النهائية، إلى جانب ظهور أبطال جدد صغار بالسن وهو الأمر الذي سيسهم باستمرار اللعبة وتطورها وزيادة المشاركات الخارجية».