

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن نادي السد عن تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي باولو أوتافيو (28 عاما) في صفقة انتقال حر اعتبارا من الموسم المقبل 2023-2024 ولثلاثة مواسم قادمة، لتدعيم صفوف الفريق السداوي قادما من نادي فولفسبورغ الألماني.



وينتهي عقد أوتافيو مع فولفسبورغ في 30 يونيو، ولم يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع النادي الألماني، لينضم بصفقة انتقال حر إلى السد.



وخلال مسيرته خاض أوتافيو عدة تجارب في البرازيل، آخرها كان مع فريق تومبينسي البرازيلي في 2016، وانتقل منه إلى لاسك لينز النمساوي، ثم رحل بعد موسم واحد لينضم إلى فريق إنغولشتات الألماني، وفي 2019 انتقل لصفوف فولفسبورغ. كما خاض أوتافيو مع فولفسبورغ 77 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم 11 تمريرة حاسمة.



إلى ذلك، غادر المحترف السوري للنادي العربي عمر السومة إلى مدينة جدة السعودية، وذلك بعد انتهاء عقد إعارته من أهلي جدة إلى النادي القطري بنهاية الموسم الجاري، ويسعى النادي العربي إلى شراء عقد السومة من أهلي جدة، لاسيما أنه يتبقى له موسم واحد ينتهي بنهاية الموسم المقبل.



ومن المقرر أن ينضم السومة إلى صفوف أهلي جدة والمشاركة مع الفريق في بطولة دوري روشن للمحترفين، وذلك بعد عودته مرة أخرى إلى الدوري السعودي مطلع الموسم الجديد.



وبدأت الإدارة العرباوية في البحث عن السير الذاتية لعدد من المهاجمين المتميزين للتعاقد معهم ليكون بديلا للسومة في حال فشل التفاوض مع إدارة النادي السعودي حول شراء عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



هذا، وأعلن المدرب البرتغالي لمنتخب قطر الأولمبي برونو ميغيل بينرو، عن قائمة المنتخب المشاركة في النسخة الـ49 من بطولة تولون الدولية في فرنسا التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 18 يونيو المقبل، ضمت القائمة 26 لاعبا وهم: أمير حسن، عبدالله محمد، علي نادر، يوسف عبدالله في حراسة المرمى، وحسن الغريب، دياب هارون، سيف الدين حسن، عبدالله السليطي، عبدالله العلي، عبدالله اليزيدي، عبدالله يوسف، محمد عياش، مصطفى عصام في خط الدفاع، وأسامة الطيري، خالد علي، فارس سعيد، فيصل محمد، محمد مناعي، نايف الحضرمي، نبيل عرفان في خط الوسط، أحمد الراوي، أحمد السعيد، إلياس حميد، لطفي ماجر، مبارك شنان، محمد سراج في خط الهجوم.



ويلعب المنتخب القطري في بطولة تولون الدولية ضمن المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات أستراليا والمكسيك وتوغو.



ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري معسكرا تدريبيا قبل السفر إلى فرنسا في مدينة جيرونا الإسبانية ضمن استعداداته لخوض غمار منافسات النسخة السادسة من نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام بالدوحة مطلع العام المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.