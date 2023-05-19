

بحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.عثمان الخضر، ومساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د.نورية الكندري، ومساعد نائب مدير الجامعة لتمويل وتنفيذ الأبحاث د.عبدالله سلطان، ومساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا، ومدير مجلس النشر العلمي سامي الوهيبي، ود.يعقوب الكندري، ود.غازي الرشيدي، ود.عيسى العنزي، عقد مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث يوم الثلاثاء 16 الجاري اجتماعا أسريا مع موظفيه لوضع الأسس الإستراتيجية لخطة قطاع الأبحاث المتناغمة مع الخطة الشاملة لجامعة الكويت وخطة الكويت للتنمية المستدامة لعام 2035.



وافتتح الاجتماع بكلمة مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي رحب فيها بالحضور، وبين أهمية الأبحاث العلمية والإنتاج العلمي بوصفها واجهة لجامعة الكويت، وعن الدور الحيوي لقطاع الأبحاث في تقديم الخدمات البحثية المتنوعة لمنتسبي الجامعة، وقال «مما لا شك فيه أن تصنيف جامعة الكويت مرتبط ارتباطا وثيقا بالإنتاجية البحثية والأبحاث العلمية»، مثنيا على الدور الذي يقوم به مجلس النشر العلمي التابع لقطاع الأبحاث في التدقيق على الأوراق العلمية قبل نشرها، باعتباره المنبر الأول لنشر الأبحاث المتميزة التي ينجزها أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.



وفي الختام، تقدم د.الرشيدي بالشكر لقطاع الأبحاث على هذه المبادرة في السعي لتطوير إجراءات سير العمل وزيادة الإنتاجية البحثية وفقا للخطة الإستراتيجية المتبعة في جامعة الكويت.



بدوره، أكد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.عثمان الخضر أن قطاع الأبحاث يسعى لأن تكون جامعة الكويت أفضل جامعة بحثية في المنطقة، مضيفا «اننا نعمل جاهدين خلال الفترة القادمة للحصول على شهادة الآيزو 9001 لمختبرات التسهيلات العامة والوحدات البحثية، كما سنقوم خلال الفترة القادمة بحصر دوري للأجهزة المتوافرة في المختبرات والمشاريع البحثية الممولة».



وأشار د.الخضر إلى أن قطاع الأبحاث يسعى دوما لتشجيع الأبحاث البينية وزيادة الأبحاث ذات الأولويات البحثية، وحصر الأبحاث غير الممولة، وتنقيح قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي، وتطوير الموقع الإلكتروني لقطاع الأبحاث، والعمل بنظام المراسلات الإلكترونية.



وصرحت مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د.نورية الكندري خلال الاجتماع بأن قطاع الأبحاث يحقق تقدما في تنفيذ الخطة الإستراتيجية التي تنشدها جامعة الكويت. وقالت «إننا نسعى لتطوير النظام المعمول به في القطاع لتسهيل عملية التواصل مع الباحثين، كما نحرص على انتقاء أفضل المحكمين لتحكيم المشاريع البحثية لضمان جودة الإنتاجية العلمية».



من جانب آخر، أشار مساعد نائب مدير الجامعة لتمويل وتنفيذ الأبحاث د.عبدالله سلطان إلى أن قطاع الأبحاث يحرص على تكوين علاقة إيجابية مع منتسبي جامعة الكويت، إذ يعمل خلال الفترة القادمة على رفع الكفاءات ومهارات التواصل لموظفيه مع الباحثين، وتحسين أداء وإنتاجية الموظفين لتسريع الدورة المستندية داخل القطاع.



وبين أنه تم رفع مستوى التنافسية في استقطاب عمالة ذات كفاءة لمشاريع الأبحاث ورفع إيرادات القطاع من خلال استثمار مختبرات التسهيلات العامة والوحدات البحثية.



من جانبها، كشفت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا أن قطاع الأبحاث يعمل على تفعيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي، وتعديل اللائحة المالية، وتوسعة التعاونات البحثية والشراكات مع الجهات الخارجية، وزيادة أعداد براءات الاختراع وتسويقها.



وذكرت رئيسة قسم الدعم الإداري للأبحاث مريم الدخيل أن قطاع الأبحاث يعمل جاهدا على رفع مستوى أداء الموظفين، وبث روح الفريق الواحد، واستكمال الشواغر في الاحتياجات الوظيفية.