القاهرة ـ هلة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما تم تداوله من رسالة صوتية على تطبيق واتساب تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة، ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان امس، أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الرسالة، مؤكدة أنه لا صحة لتلك الرسالة الصوتية المتداولة التي تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة، ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل.



وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو تلقي بلاغات من المواطنين بشأن وقائع سرقة مماثلة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات.



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