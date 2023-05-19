أوصى المشاركون في الحلقة التشاورية الإقليمية حول العنف ضد المرأة والفتاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت في الكويت بضرورة إطلاق شبكة للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان الأساسية وفق المرجعيات الوطنية والدولية لكل دولة.



جاء ذلك في كلمة رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد بمؤتمر صحافي للإعلان عما تمخضت عنه الحلقة التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة بحضور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتيات ريم السالم.



وقالت الشيخة فادية إن الحلقة التشاورية خرجت بالعديد من التوصيات التي تصب في صالح المعنفات من النساء والفتيات والحد من العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن فعالياتها استمرت على مدى ثلاثة أيام لتبادل الخبرات والتعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأوضحت ان مشاركة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتيات ريم السالم جاءت للاستفادة من خبراتها في هذا المجال وإلقاء الضوء على ما تقوم به كمقررة الأمم المتحدة. وذكرت أن الحلقة التشاورية تأتي في سياق الاتفاقية التي وقعها الاتحاد مع معهد جنيف لحقوق الإنسان بالإضافة إلى بعض الدورات التدريبية التي عقدت، فضلا عن دورات مقبلة لتدريب المرأة وتوعيتها وكيفية التواصل مع منظمات الأمم المتحدة.



من جانبها، أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتيات ريم السالم في المؤتمر بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه المرأة الكويتية وبما حققته من إنجازات في مختلف المجالات وعلى شتى الأصعدة، معربة عن سعادتها بمشاركتها في الاحتفال بيومها الوطني.



بدوره، شدد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبدالقادر خلال المؤتمر، على ضرورة تبني استراتيجية قوية من أجل تعزيز حقوق المرأة في المنطقة ومحاربة ظاهرة العنف ضدها.



واستعرض عبدالقادر إحصائية عالمية صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى تزايد العنف ضد النساء والفتيات، مشيرا إلى أن 70% من النساء في العالم يتعرضن لشكل من أشكال العنف في مرحلة ما من مراحل حياتهن.