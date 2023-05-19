أسامة دياب



أشاد القائم بالأعمال في سفارة تايلند لدى البلاد واتاناشاي نيراندون بقوة ومتانة العلاقات التايلندية ـ الكويتية التي وصفها بالودية والممتازة، وأنها تتطور في جميع المجالات، بدءا من التجارة والاستثمار مرورا بالسياحة والرعاية الصحية والتعليم والطاقة والزراعة وصولا إلى التأشيرات والشؤون القنصلية.



وأضاف نيراندون، في تصريحات صحافية، أن الكويت وتايلند أقامتا العلاقات الديبلوماسية فيما بينهما بداية من 14 يونيو 1963، مضيفا أن العام الحالي يعد علامة فارقة جديدة تاريخ العلاقات الثنائية حيث نحتفل بالذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.



وكشف أن بلاده من الوجهات السياحية المحببة للكويتيين، لافتا إلى أن أكثر من 70000 مواطن كويتي زاروا تايلاند لأغراض سياحة وعلاجية في العام الذي سبق جائحة كورونا، وقد ازداد هذا العدد خصوصا بعد رفع القيود التي فرضتها الجائحة، موضحا أن تايلند واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، والتي يستمتع فيها الزوار وعائلاتهم بمجموعة واسعة من الأطعمة الجيدة، والشواطئ الجميلة والتسوق ومناطق الجذب التي تناسب مختلف الأذواق.



وأضاف: قدمت تايلند للناس في جميع أنحاء العالم مزيجا رائعا من العلاج الطبي والسياحة العلاجية، وهي واحدة من أفضل المراكز الطبية في العالم، يوجد حاليا 59 مستشفى تايلنديا معتمدا من قبل اللجنة المشتركة الدولية أو JCI وهو أعلى رقم بين دول آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا ويحتل المرتبة الرابعة في العالم.



وذكر أن تايلند تشتهر أيضا بتخصصها في علاج الأمراض والأعراض المختلفة فلا توجد أمراض لا يمكن علاجها في تايلند لأن أطباءنا يمتلكون خبرة واسعة وتجربة احترافية كبيرة في مختلف مجالات العلاج الطبي، كما أنها تعد أيضا موقعا للعديد من كليات الطب الرائعة والتي أنتجت أجيالا من الأطباء الجيدين لعقود عديدة والسنوات القادمة.



وتابع: كما أن قطاع الصحة ينمو بسرعة في بلادنا التي توفر لك أفضل المنتجعات الصحية ومراكز الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية التي تعد جميعها مفيدة لصحتك.



وذكر أن الحكومة التايلندية أدركت جيدا نقاط القوة في قطاعنا الطبي وعززت السياحة الطبية باعتبارها واحدة من «المحرك الجديد للنمو» في البلاد وستستعد لجعل تايلاند المركز الطبي للعالم تحت الاستراتيجية الوطنية لتايلند كمركز طبي دولي 2017-2026.



وبالنسبة التأشيرات، أشار إلى التسهيلات المقدمة للراغبين في السفر إلى بلاده حيث لا يحتاج الكويتيون الذين يسافرون إلى تايلند إلى تأشيرة إذا كانت الزيارة لفترة أقل من شهر، فيما يستغرق إصدار التأشيرة بالنسبة لغير الكويتيين نحو يومين فقط.