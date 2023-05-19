العازمي: «الصحة» أبلغتنا بإنشاء مدينة طبية متكاملة جنوب منطقة صباح الأحمد السكنية

بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الاحمدي في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة نصار العازمي بالموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص حوض وقناة مائية وخط ربط لتجميع وتصريف مياه الامطار بمنطقة فهد الأحمد.



وقال العازمي ان اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع حوض و2 قنوات مائية لتجميع وتصريف مياه الامطار بمنطقة الوفرة، كما وافقت اللجنة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع حوض التجميع مياه الامطار B1 مع القناة المائية، CH1 ووصلة الربط في منطقة الشعيبة.



وذكر ان اللجنة حفظت الاقتراح المقدم من العضو نصار العازمي بشأن تخصيص وإنشاء مستشفى جديد يخدم أهالي المنطقة الجنوبية. وذكر العازمي خلال الاجتماع ان المسؤولين في وزارة الصحة و«السكنية» ابلغوا اللجنة انه سيتم انشاء مدينه طبية متكاملة في الجهة الجنوبية من منطقة صباح الأحمد السكنية بمساحة 300 ألف متر مربع وتستوعب ألف سرير اضافة الى مستشفى في مدينة صباح الأحمد السكنية بمساحة 89000م2 مع اجراء توسعة لمستشفي العدان الحالي يبدأ العمل بها يناير 2024 بإضافة 600 سرير جديد. وتابع: احالت اللجنة للجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من العضو ناصر الكفيف، بشان استبدال جميع الإشارات المرورية إلى دوارات أو جسور دائرية بمحافظة الأحمدي وذلك لتحديث الرد. واشار إلى ان اللجنة احالت الاتفاقية الاستشارية دراسة وتصميم واعداد المستندات التعاقدية والاشراف على التنفيذ والصيانة لنظم صرف الامطار للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية للكويت المتعلقة بتخصيص مواقع قنوات مائية ووصلات ربط لتجميع وتصريف مياه الامطار للحلول المقترحة بمنطقة الشعيبة الى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.



وبين ان اللجنة ابقت على جدول اعمالها طلب وزارة المالية نقل تبعية الموقع المخصصة للبلدية والموصوف بمركز الفنطاس الخدمي الترفيهي بمنطقة العقيلة قطعة 5 لصالح وزارة المالية للسداد العيني لعجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لدعوة وزارة المالية وادارة المخطط الهيكلي.