بداح العنزي



كشف مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن أن الانشطة المحددة بمنطقة جنوب خيطان الجنوبي هي استعمال للمعارض التجارية وهي أملاك خاصة.



وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو م.علياء الفارسي، بشأن نقل وتخصيص موقع جديد للاستعمالات والانشطة المتواجدة بمنطقة شرق الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي - شمال القاعة الاميرية في المطار.



1 - ان الانشطة والاستعمالات المحددة لهذه المنطقة هي استعمال معارض تجارية على غرار منطقة المعارض جنوب الفروانية حيث يسمح فيها بجميع الاستعمالات التجارية ما عدا السكني والصناعي والحرفي.



2 - ان يقوم الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت وبالتعاون مع المجلس البلدي بدراسة تخصيص موقع بديل لتلك الانشطة بعيدا عن المنطقة المشار اليها.



3 - ان يعاد تنظيم المنطقة وتنسيقها بشكل جمالي يتناسب مع موقعها الحساس وقربها من مطار الكويت الدولي.



- المنطقة تم تنظيمها وتحديد انشطتها بموجب قراري لجنة شؤون البلدية رقم (ل ش ب/ف 203/83/1/89) المتخذ بتاريخ 3/1/1989، ورقم (ل ش ب/7/1/88) المتخذ بتاريخ 12/1/1988. وللمنطقة مخطط تنظيمي علما بأن المنطقة أملاك خاصة وصادر بها وثائق شرعية لملاك القسائم، وغير مسموح بالبناء فيها حاليا لعدم تنفيذ البنية التحتية بها. وعليه يتعذر الموافقة على الاقتراح المذكور.