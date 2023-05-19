مفرح الشمري



تحت رعاية وزير الثقافة القطري الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، انطلقت الثلاثاء الماضي أنشطة الدورة الـ35 من مهرجان الدوحة المسرحي، الذي ينظمه مركز شؤون المسرح التابع لوزارة الثقافة تحت شعار «خمسون عاما وأكثر» ويستمر حتى 29 الجاري على مسرح الدراما في المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) وذلك بمشاركة الفرق المسرحية القطرية بثلاثة عروض وهي: فرقة قطر بالعرض المسرحي «جيل رابع» تأليف علي الزيدي وإخراج فيصل رشيد، وفرقة الدوحة بالعرض المسرحي «وادي المجادير» تأليف وإخراج عبدالرحمن المناعي، وفرقة الوطن بالعرض المسرحي «جزء من النص مسروق» تأليف عائشة أحمد وإخراج علي ميرزا، بالاضافة الى مشاركة عدد من الشركات الخاصة، وهي: السعيد للإنتاج الفني وتقدم العرض المسرحي «هروب» تأليف طالب الدوس وإخراج فالح فايز، وتذكار للإنتاج الفني بمسرحية «المغيسل» تأليف تميم البورشيد وإخراج محمد الملا، وكيو فن للإنتاج الفني وتقدم مسرحية «ماسح الأحذية» من تأليف د.خالد الجابر وإخراج أحمد المفتاح، وكوشنيل برودكشن وتقدم مسرحية «عود الحنا» من إعداد سعد بورشيد عن دراسة للباحث صالح غريب وإخراج سعد بورشيد، وستيج قروب بمسرحية «نزيف العمر» تأليف د.حسن رشيد وإخراج علي الشرشني.



ويحتفي المهرجان بمسيرة المسرح القطري منذ تأسيسه حتى اليوم في 21 الجاري، وذلك من خلال عرض مسرحي بعنوان «خمسون عاما مسرح» من إخراج القدير ناصر عبدالرضا وبحضور نخبة من المسرحيين والمثقفين والإعلاميين من دول مجلس التعاون والدول العربية.



يذكر أن مهرجان الدوحة المسرحي يعتبر من اقدم المهرجانات المسرحية الخليجية، حيث انطلقت اولى دوراته عام 1978، وتوقف على فترات متقطعة، كان آخرها في 2017 قبل أن يعود من جديد في 2022، وهو بمنزلة البوابة للفنان المسرحي القطري لتقديم إبداعاته لجماهير الوطن العربي.