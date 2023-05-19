عبدالحميد الخطيب



«الموضوع هو إجرائي عملية الحصوة بعد أن تعرضت للتعب الشديد بسببها»، هكذا بدأ الفنان خالد العجيرب حديثه مع «الأنباء» لشرح العارض الصحي الذي ألم به خلال الفترة القليلة الماضية ونقل على إثره إلى المستشفى في مملكة البحرين الشقيقة، ولكي يطمئن جمهوره الذي كان قلقا عليه بعدما انتشرت له صورة في مواقع التواصل الاجتماعي وهو على سرير المرض.



وقال العجيرب: الحمد لله الآن أنا بخير، فقد تعرضت لتعب «مزعج» وأنا أقدم عروض مسرحية العيد «آخر موديل» في مملكة البحرين، وتم تحديد موعد هناك لدخول المستشفى والخضوع للفحوصات الطبية، ليتبين أنها «حصوة» وقمت بعمل عملية لإزالتها، والحمد لله تكللت بالنجاح.



وتابع: من خلال «الأنباء» أشكر كل من سأل عني، وأطمئن جمهوري العزيز انني الآن بخير وبدأت في التعافي ومعاودة نشاطي الفني، وحاليا أتواجد في الأحساء بالمملكة العربية السعودية لحضور مهرجان ترفيهي تقيمه الأمانة العامة في المدينة تزامنا مع «اليوم العالمي للأسرة»، ويشهد المهرجان مسابقات وعروضا مسرحية وجوائز قيمة.



وعن جديده في الفترة المقبلة، كشف العجيرب: أستعد للذهاب إلى الرياض للمشاركة في لجنة تحكيم برنامج «سكربت» الذي يعرض قريبا على قناة «الواقع» الفضائية، حيث سيستمر لمدة 3 أشهر يتم خلالها بث حلقة كل يوم سبت لمتسابقين في التمثيل والشعر والغناء، وفي كل حلقة يغادر شخص واحد بعد خضوع الجميع لاختبارات تضعها لجنة التحكيم، مكملا: لقد نجح البرنامج في تحقيق شهرة كبيرة من خلال تقديم العديد من الشباب داخل المملكة وخارجها، وأتمنى أن يكون هذا الموسم متميزا في كل شيء.



يذكر أن الفنان خالد العجيرب شارك في مسرحية «آخر موديل» التي عرضت في البحرين خلال فترة عيد الفطر على مسرح النادي الأهلي، بجانب عدد من الفنانين منهم: أحمد الفرج، شهاب حاجية، نواف نجم، وغيرهم، وهي تأليف محمد الكندري، إخراج شهاب حاجية، وتدور أحداثها في قالب اجتماعي كوميدي.