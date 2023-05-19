

مبارك الخالدي



توج فريق الكويت للشباب تحت 21 عاما بطلا للدوري للموسم 2022-2023، وذلك بعد فوزه في الجولة الـ28 والأخيرة على كاظمة 6-0، وبهذا الفوز احتل «الأبيض» المركز الأول برصيد 74 نقطة، فيما حل العربي ثانيا بـ69 نقطة والقادسية ثالثا بـ61 نقطة.



وعقب المباراة، قام نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقلة بتتويج الفرق الفائزة بحضور الأمين العام المساعد لشئون المسابقات والخدمات المساندة د.صالح المجروب ومدير إدارة المسابقات د.حامد الشيباني ومسؤولي الفرق الثلاث.



وقد أشاد مدرب «الأبيض» عادل فاضل لـ«الأنباء» بالإنجاز اللافت للاعبي العميد، وقال: «التتويج جاء بعد جهد كبير، وهو المرة الثالثة على التوالي وهدفنا المقبل هو الفوز بكأس الاتحاد وتحقيق الثنائية».



وبين فاضل أن الموسم كان طويلا ومرهقا وشهد الكثير من التوقفات، لكن لاعبينا كانوا على العهد في التزامهم بالتدريبات وبالأداء العالي في كل المباريات فاستحقوا اللقب عن جدارة واستحقاق، مضيفا: «أشكر الدعم الكبير من مجلس الإدارة برئاسة خالد الغانم ومدير القطاع محمد خالد الغانم اللذين كانا خلف اللاعبين وساهما في تذليل كل العقبات، كما أشكر أعضاء الجهازين الفني والإداري وأبنائي اللاعبين الأبطال».