

ودّع منتخبنا للكرة الشاطئية البطولة العربية التي تستضيفها مدينة جدة في السعودية بتلقيه الخسارة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة من نظيره الإماراتي القوي 4-7 ليقبع في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، فيما تصدرت الإمارات المجموعة بالعالمة الكاملة.



سجل أهداف «الأزرق» كل من: مشعل الشافعي ومحمد حاجية (3 أهداف).



وكان «أزرق الشاطئية» قد استهل البطولة بخسارة غير متوقعة من جزر القمر 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، إذ سجل هدف منتخبنا فيصل المنيع، ثم سقط أمام ليبيا 2-3 في ثاني مبارياته بالبطولة، حيث سجل للأزرق محمد حاجيه ومشعل الشافعي.