

يحيى حميدان



دخل لاعب نادي القادسية مشاري العازمي دائرة اهتمام الجهاز الفني في خيطان للتعاقد معه خلال الصيف لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.



وأبدى العازمي (35 سنة) موافقة مبدئية للتوقيع مع «الأحمر والأسود»، خاصة بعد صعود الفريق إلى دوري «زين» الممتاز عقب حلوله في المركز الثاني برصيد 28 نقطة ضمن «دوري المظاليم» في الموسم الحالي.



ويحتاج خيطان لخبرة العازمي في دوري «الأضواء» في ظل ارتفاع المنافسة ورغبة مسؤولي الفريق في البقاء أطول فترة ممكنة مع الكبار.



وسبق للعازمي أن مثل أندية كاظمة والسالمية والكويت والنصر، قبيل انتقاله إلى القادسية قبل بداية الموسم الحالي، إلا أنه لم يشارك بصفة مستمرة مع «الأصفر» وخرج في الأشهر الماضية من حسابات المدرب محمد إبراهيم.