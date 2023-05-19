كشفت دراسة حديثة نشرت، عن أن المواطنين السود في الولايات المتحدة عانوا من أكثر من 1.63 مليون حالة وفاة إضافية وفقدان أكثر من 80 مليون سنة إضافية من العمر مقارنة بالسكان البيض على مدى العقدين الماضيين.



وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة الجمعية الطبية الأميركية، بعد فترة من تحقيق تقدم في الحد من الفوارق التمييزية بين السود والبيض في الولايات المتحدة توقفت التحسينات وتفاقمت الاختلافات في عام 2020.



وأوضحت الدراسة أنه في الفترة من عام 1999 إلى 2020، أدت معدلات الوفيات المرتفعة بشكل غير متناسب بين الذكور والإناث السود، إلى 997623 و628464 حالة وفاة إضافية، على التوالي، ما يمثل فقدان أكثر من 80 مليون سنة من العمر.



ووفقا للدراسة، فإن أمراض القلب هي الأعلى بين معدلات الوفيات الإضافية، كما كانت سنوات العمر المفقود الإضافية الأكثر بين الرضع والبالغين في منتصف العمر.



وقالت الدراسة إنه في خضم الجهود المبذولة في الولايات المتحدة لتعزيز المساواة في الصحة، هناك حاجة لتقييم التقدم الأخير في الحد من الوفيات الإضافية وسنوات العمر المفقودة بين السكان السود مقارنة بالسكان البيض.