

القاهرة ـ ناهد إمام



أكد وزير المالية د.محمد معيط، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدوله للسنة المالية 2024/2023 المقدم إلى مجلس النواب، ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنحو 47.8% خلال يوليو ـ مارس 2023/2022 عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق بما يضمن استمرار دعم نحو 100 مليار رغيف سنويا بسعر خمسة قروش للرغيف على الرغم من ارتفاع أسعار القمح المحلي والمستورد وتكلفة التصنيع وباقي التكاليف التي تتحملها الخزانة العامة للدولة.



وأشار معيط إلى ارتفاع صرف الدعم النقدي لسلع البطاقة التموينية لنحو 622 مليون فرد واستمرار صرف الدعم الإضافي للفئات الأكثر احتياجا لنحو 10.2 ملايين أسرة.



يشار إلى أن بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2023 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليونات جنية مقابل 3.066 تريليونات جنيه العام الحالي 2023/2022.



وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من أجور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامة أخرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» والثانية «حيازة الأصول المالية» وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا «سداد القروض» وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.